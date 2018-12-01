Дольщики хабаровского жилого комплекса «Пионерский» получат квартиры в январе будущего года

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-01T09:47:12+03:00

До конца этого года застройщик пообещал получить документы на сдачу дома

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Очередной долгострой в будущем году исчезнет в Хабаровске - ЖК «Пионерский» на 254 квартиры наконец будет введен в эксплуатацию. Сдача домов должна была состояться в конце прошлого года, но по ряду причин сроки все время переносились.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, ежедневно ход строительства проверяют около 30 дольщиков. Собственникам удается найти недочеты, из последних - неровный пол и отваливающаяся штукатурка. Строители фиксируют и устраняют изъяны.

- У дольщиков всегда есть претензии, вне зависимости от строителя. Наша задача оперативно устранить недочеты, сдать дом эксплуатирующей компании и передать ключи собственникам квартир, чтобы они быстрее приступили к ремонту, - отметил Сергей Мазепа, заместитель директора ООО «Фонд жилищного строительства».

Дома готовы на 95 процентов. Остались отделочный, фасадные работы и благоустройство. До конца этого года дома пообещали ввести в строй, затем сразу же подписать договор с управляющей организацией. Передавать ключи дольщикам, по плану, начнут с 10 января 2019 года.