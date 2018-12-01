Преступники-сожители обокрали частный дом в Хабаровске

СЕГОДНЯ 06:26 2018-12-01T06:26:40+03:00

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Гражданские супруги обчистили частный дом на улице Боевой в Хабаровске. Криминальные сожители воспользовались тем, что женщина ушла и забыла закрыть за собой дверь.

Добычей злоумышленников стали два телевизора общей стоимостью 36 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба главка МВД России по Хабаровскому краю, украденную технику сожители отвезли на хранение своему знакомому.

Преступную парочку задержали оперативники. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Максимальное наказание - до шести лет колонии. Сожители находятся в изоляторе временного содержания.

Кстати, биография гражданских супругов впечатляет в негативном смысле слова. Про таких говорят: два сапога пара и оба левые. 37-летний хабаровчанин находился в местах не столь отдаленных за кражи и убийство, его 42-летнюю сожительницу судили за нанесение побоев.