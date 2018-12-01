Камчатка и Чукотка уточнят свои границы

СЕГОДНЯ 08:06 2018-12-01T08:06:01+03:00

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Камчатский край и Чукотский автономный округ уточнят границы между собой. Цена вопроса пока не известна - сейчас готовятся документы для проведения конкурса по отбору исполнителя.

Работы по уточнению границ между краем и автономным округом ориентировочно завершатся в третьем квартале следующего года. После информацию внесут в Единый государственный реестр недвижимости.

Как сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, принять участие в аукционе на уточнение границ смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Компании-участники должны иметь лицензию на геодезическую и картографическую деятельность.

Кстати, между Камчатским краем и Магаданской областью уже идут работы по уточнению второй сухопутной границы. Это поможет не только конкретизировать территории регионов, но и упростить постановку земель на кадастровый учет.