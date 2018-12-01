2018-12-01T12:37:27+03:00
Происшествия

Мужчина, укравший дамскую сумку семь лет назад, пойдет под суд в Хабаровске

Орудовал беглец не один, добычей воров стала крупная сумма денег
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Мужчина, укравший дамскую сумку семь лет назад, пойдет под суд в ХабаровскеМужчина, укравший дамскую сумку семь лет назад, пойдет под суд в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В далеком 2011 году двое мужчин увидели, как из автомобиля вышла женщина и забыла закрыть машину. Приятели не долго думая залезли в салон и украли дамскую сумку, в которой находился приятный для злоумышленников бонус - свыше 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс - служба прокуратуры Хабаровскго края, один из участников кражи был осужден два года назад, второй - уроженец Еврейской автономии - скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск и задержали только в октябре этого года.

Уголовное дело возбуждено по статье «Тайное хищение чужого имущества в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание - до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Вину задержанный признал.

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