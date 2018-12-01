Огонь практически уничтожил две машины после хлопка газа в Комсомольске
Утром в первый день зимы в Комсомольске-на-Амуре произошло ЧП - в гаражном кооперативе взорвалась газо-воздушная смесь. Силы ударной волны хватило, чтобы выбить двери в двух секциях. Затем начался пожар.
Как сообщает пресс-служба главка МЧС Росии по Хабаровскому краю, на тушение пожара потребовалось чуть меньше часа. Площадь возгорания - 60 квадратных метров. Среди серьезно пострадавших - два авто «Лексус» и «Субару» - иномарки сгорели практически полностью. Огонь не пощадил вещи, покрышке и другое имущество, хранившееся в гаражах.
Огонь практически уничтожил две машины после хлопка газа в КомсомольскеФото: Социальные сети
В ведомстве отмечают, что по предварительным данным, человеческих жертв избежать удалось. Возможная причина возгорания - неисправность или неправильное использование газового котла, установленный в боксе для отопления.
На месте работали 12 человек и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.