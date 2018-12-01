СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-01T11:09:30+03:00

Огонь практически уничтожил две машины после хлопка газа в Комсомольске Фото: Социальные сети

По одной из версий, причиной случившегося мог стать газовый котел

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Утром в первый день зимы в Комсомольске-на-Амуре произошло ЧП - в гаражном кооперативе взорвалась газо-воздушная смесь. Силы ударной волны хватило, чтобы выбить двери в двух секциях. Затем начался пожар.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС Росии по Хабаровскому краю, на тушение пожара потребовалось чуть меньше часа. Площадь возгорания - 60 квадратных метров. Среди серьезно пострадавших - два авто «Лексус» и «Субару» - иномарки сгорели практически полностью. Огонь не пощадил вещи, покрышке и другое имущество, хранившееся в гаражах.

Огонь практически уничтожил две машины после хлопка газа в КомсомольскеФото: Социальные сети

В ведомстве отмечают, что по предварительным данным, человеческих жертв избежать удалось. Возможная причина возгорания - неисправность или неправильное использование газового котла, установленный в боксе для отопления.

На месте работали 12 человек и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.