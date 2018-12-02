СЕГОДНЯ 02:51 2018-12-02T02:51:23+03:00

Погода в Хабаровске 2 декабря 2018 года: днем столбик термометра поднимется до 0 Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Биробиджане без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -4-6.

В Хабаровске осадков не ожидается, ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью температура опустится до -16 градусов, а днем поднимется до 0.

В Бикине без осадков. Ветер южный 11-16 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем градусник термометра поднимется до +4 градусов.

В Советской Гавани и Ванино осадков не будет. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -1-3.

В Комсомольске-на-Амуре прогнозируют осадки, но не существенные. Ветер южный 10-15 метров в секунду. Ночная температура опустится до -22 градусов, а дневная до -7 градусов.

В Чегдомыне, по прогнозам синоптиков, осадки ожидаются, но не существенные. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -10-12.