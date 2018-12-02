2018-12-02T06:00:07+03:00
Общество

Комсомольские курсанты пополнили ряды «Юнармии»

Ребята произнесли слова присяги и получили удостоверение и значок юнармейца
Ольга КИВА
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Комсомольские курсанты пополнили ряды «Юнармии»Комсомольские курсанты пополнили ряды «Юнармии»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Комсомольске-на-Амуре курсантов военно-спортивного клуба «Шторм» приняли в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Церемония посвящения прошла в центре «Дземги». В ней участвовали 15 ребят в возрасте от 12 до 16 лет. Они произнесли слова присяги, а после получили удостоверение и значок юнармейца.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, на этой неделе юнармейцы также участвовали в других мероприятиях. Они навестили пожилых людей в Хабаровске и вручили им нагрудные значки «Дети военного времени». Внимания удостоили 16 человек.

Напомним, знаки утвердили в октябре 2018 года. Их вручают жителям края, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 03 сентября 1945 года. Таким образом в регионе выражают признание и уважение детям военного времени. Первыми почетные знаки получили жители Охотска, Аяна и Николаевска-на-Амуре. К слову, в краевой столице живут более 37 тысяч «детей войны», и каждый из них получит знак по месту жительства.

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