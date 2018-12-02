СЕГОДНЯ 04:30 2018-12-02T04:31:28+03:00

Пожар в жилом доме в Хабаровске: пламя бушевало в электрощитовой Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Вчера, 1 декабря, пожарные расчеты отправились в Индустриальный район Хабаровска, где горел подвал жилого многоквартирного дома. Происшествие случилось на улице Панфиловцев между 13:00 и 14:00.

- Прибывшие огнеборцы обнаружили дым, который шёл из подвала второго подъезда многоквартирника. Они обследовали помещение и выяснили, что горела электрощитовая и находящиеся в ней личные вещи. Чтобы усмирить пламя, пожарным понадобилось почти полтора часа. В тушении участвовали 15 человек и пять единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

30 человек жильцов сами выбрали на улицу еще до приезда огнеборцев. В результате происшествия никто не пострадал, погибших тоже нет. На данный момент сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины возгорания и виновного.