2018-12-02T11:10:05+03:00
Общество

Лечение юного хабаровчанина оплатили деньгами, собранными за счет благотворительного марафона

Больше 100 тысяч рублей собрали курсанты и сотрудники Дальневосточного юридического института МВД
Ольга КИВА
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Лечение юного хабаровчанина оплатили деньгами, собранными за счет благотворительного марафона ФОТО: ДВЮИ МВД РФЛечение юного хабаровчанина оплатили деньгами, собранными за счет благотворительного марафона ФОТО: ДВЮИ МВД РФ
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Двенадцатилетнему хабаровчанину Егору подарили возможность развиваться и адаптировться в обществе. У мальчика расстройство аутического спектра и резидуальная энцефалопатия. Ему требуется специальный курс занятий, но у родителей не хватает на это денег.

Ситуация в корне изменилась после благотворительного марафона, с помощью которого удалось найти больше 100 тысяч рублей. Эту сумму собрали курсанты и сотрудники Дальневосточного юридического института МВД. Накануне в торжественной обстановке мальчику и его маме вручили сертификат на занятия в центре абилитации.

- Какой подарок сделать мальчику, подсказала его мама - Елена Николаевна. Она сообщила, о замечательном месте, где дети развивают свои лучшие качества, приобретают навыки и с радостью проводят время со своими сверстниками. Надеемся, наш подарок будет Егору полезен, – сказал Александр Андреев, начальник института полковник полиции.

Впереди у мальчика курс занятий. Дважды в неделю он будет заниматься лечебной физкультурой, встречаться с логопедом. Здесь же он сможет найти новых друзей. Мама юного хабаровчанина надеется, что курс реабилитации поможет Егору в дальнейшем.

Жест милосердия со стороны курсантов и сотрудников института, в свою очередь, отметили благодарностью от центра развития детей «Планета ангелов».

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