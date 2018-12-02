2018-12-02T12:17:28+03:00
Общество

Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ

Для этого нужно погасить основной долг в период с 1 по 31 декабря 2018 года
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газХабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

Жителям Хабаровского края, задолжавшим за услуги газоснабжения, сделали очень выгодное предложение. Неплательщикам спишут пени, начисленные за просрочку платежей, взамен на полное погашение долга. Соглашаясь на такую своего рода сделку, жители региона имеют все шансы встретить новый год без долгов.

- Пени списывают в рамках акции «Новый год без пени». Она проходит ежегодно с 1 по 31 декабря 2018 года. К слову, в прошлом году это предложение показалось интересным для 16 тысяч наших абонентов. В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, — рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Абоненты, полностью погасившие задолженность за услуги газоснабжения и технического обслуживания оборудования внутри квартир, в январе получат квитанции, в которых уже не будет начисленной пени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лечение юного хабаровчанина оплатили деньгами, собранными за счет благотворительного марафона
Хабаровским зрителям показали премьерную «Чайку» в необычной трактовке
В Комсомольске-на-Амуре открыли «Аллею Маршалов Победы»
Комсомольские курсанты пополнили ряды «Юнармии»
Пожар в жилом доме в Хабаровске: пламя бушевало в электрощитовой
Погода в Хабаровске 2 декабря 2018 года: днем столбик термометра поднимется до 0
Мужчина, укравший дамскую сумку семь лет назад, пойдет под суд в Хабаровске
Огонь практически уничтожил две машины после хлопка газа в Комсомольске
Дольщики хабаровского жилого комплекса «Пионерский» получат квартиры в январе будущего года
Камчатка и Чукотка уточнят свои границы
Преступники-сожители обокрали частный дом в Хабаровске
Увеличить выплаты за добровольную сдачу оружия планируется в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске 1 декабря 2018 года: днем до -10 градусов, без осадков