Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ

СЕГОДНЯ 12:17 2018-12-02T12:17:28+03:00

Для этого нужно погасить основной долг в период с 1 по 31 декабря 2018 года

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Жителям Хабаровского края, задолжавшим за услуги газоснабжения, сделали очень выгодное предложение. Неплательщикам спишут пени, начисленные за просрочку платежей, взамен на полное погашение долга. Соглашаясь на такую своего рода сделку, жители региона имеют все шансы встретить новый год без долгов.

- Пени списывают в рамках акции «Новый год без пени». Она проходит ежегодно с 1 по 31 декабря 2018 года. К слову, в прошлом году это предложение показалось интересным для 16 тысяч наших абонентов. В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, — рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Абоненты, полностью погасившие задолженность за услуги газоснабжения и технического обслуживания оборудования внутри квартир, в январе получат квитанции, в которых уже не будет начисленной пени.