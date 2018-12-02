Хабаровским зрителям показали премьерную «Чайку» в необычной трактовке

СЕГОДНЯ 09:14 2018-12-02T09:19:52+03:00

Произведение Чехова в этот раз трансформировалось в оперетту и вызвало много споров между представителями разных поколений

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В краевой столице прошла премьера чеховской «Чайки». Великий писатель был в Хабаровске поездом, когда добирался до Сахалина, однако в своих заметках не оставил ни строчки о городе. Тем не менее, в краевом центре может повиться его памятник, а пока в театре поставили оперетту по мотивам его бессмертного творения. К слову, среди творческой интеллигенции бытует мнение, что в Хабаровске есть стол, за которым великий писатель и написал свою легендарную пьесу.

Как пояснили в Краевом музыкальном театре, «Чайка» - это комедия, которую решили сделать опереттой. Ответственным за либретто в этой постановке был известный Вадим Жук, актер, сценарист, поэт, теле- и радиоведущий. В оформлении спектакля решили использовать человеческие скелеты и даже скелет чайки, а также ящики с названиями постановок, идущих в театре.

Режиссеры постарались насытить спектакль смыслами, которые посетителям предстояло разгадать. По их мнению, такой подход поможет театру найти нового зрителя и новые театральные формы.

После премьеры режиссеры обсудили с публикой постановку. Нашлись те, кто был возмущен новой трактовкой – одних не устраивало отсутствие голых ножек и фальшивых бриллиантов, другие сетовали на то, что все выглядело очень мрачно. В основном это были представители старшего поколения. Молодежь же заявила, что спектакль понравился, а в театр они ходят, чтобы думать и фантазировать. Кто-то даже перечитал Чехова перед тем как увидеть постановку.