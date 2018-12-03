В Ульчском районе Хабаровского края построят очистные сооружения

СЕГОДНЯ 03:51 2018-12-03T03:51:12+03:00

У администрации есть пять лет, чтобы решить этот вопрос

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В селе Богородском Ульчского района в Амур сбрасывали неочищенные сточные воды. Как выяснилось, в населенном пункте отсутсвуют очистные сооружения и местные предприятия, по сути, вынуждены были загрязнять реку. Этот инцидент заинтересовал сотрудников природоохранной прокуратуры, которые решили провести проверку.

Как сообщили в Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре, надзорные органы направил в суд иск. Основное их требование было устранить нарушения водного законодательства, которые допустили в администрации Ульчского района. Суд этот иск удовлетворил. Теперь у районного руководства есть пять лет, чтобы построить очистные сооружения. Решение в законную силу пока не вступило.

К слову, такой же срок суд определили администрации Николаевска-на-Амуре на устранение проблему с нехваткой очистных сооружений. Из-за их отсутствия в реку также попадают неочищенные сточные воды.