СЕГОДНЯ 03:05 2018-12-03T03:05:28+03:00

Хабаровчане победили в турнире на Кубок губернатора ЕАО по хоккею с мячом Фото: Правительство ЕАО

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В Биробиджане прошли соревнования по хоккею с мячом. Главный приз, ради которого спортсмены из столицы Еврейской автономии и Хабаровска решили встретиться – это Кубок губернатора ЕАО. Соревнования провели в 18 раз. В них участвовали команда «Надежда» из Биробиджана, хабаровские команды «СДМ», «Заря» и «Политех».

- Соревнования начались 1 декабря и закончились вчера, 2 декабря. В первый день прошли три игры - «Заря» сыграла с «СДМ» со счетом 8:9, биробиджанская «Надежда» обошла хабаровский «Политех» со счетом 10:1. Позже хабаровская «Заря» выиграла у «Политеха» со счетом 10:0. В итоге второго дня соревнованй победителем стала команда «Заря» из Хабаровска. Третье место досталось хабаровской команде «СДМ», - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО.

Победителям турнира вручили кубок губернатора, а призерам дипломы. В ближайшем будущем биробиджанская команда продолжит играть в любительской лиге.