2018-12-03T03:40:41+03:00
Происшествия

Ночной гонщик в Хабаровске сбежал, бросив разбитую машину посреди дороги

Автолюбитель не справился с управлением, наехал на световые опоры и задел фасад магазина
Ольга КИВА
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Ночной гонщик в Хабаровске сбежал, бросив разбитую машину посреди дорогиНочной гонщик в Хабаровске сбежал, бросив разбитую машину посреди дорогиФото: Социальные сети
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В ночь с 1 на 2 декабря в Хабаровске произошло дорожное происшествие, в обстоятельствах которого пока разбираются автоинспекторы. Их работа началась с того, что они обнаружили машину Toyota Mark II на улице Краснодарской. Передняя часть авто была сильно искорежена. Как выяснилось позже, машина до того, как прийти в такое состояние, врезалась в световые опоры и задела фасад здания.

Как сообщил источник, человек, который управлял автомобилем, скрылся с места аварии. Однако позже его личность установили, а его самого задержали. В машине также находился пассажир, который в результате дорожной аварии попал в ортопедический отдел с закрытым переломом голени.

По предварительным данным, у сбежавшего гонщика стаж вождения шесть лет. На время разбирательств его поместили в спецприемник УМВД, а его машину отогнали на спецстоянку.

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