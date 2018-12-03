2018-12-03T05:37:29+03:00
Происшествия

Чужие гаджеты стали легкой добычей для хабаровских воров

Подозреваемых уже задержали, телефоны вернули владельцам
Ульяна КОСКИНА
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Чужие гаджеты стали легкой наживой для хабаровских воровЧужие гаджеты стали легкой наживой для хабаровских воровФото: Олег ЗОЛОТО
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Хабаровские полицейские задержали двух подозреваемых в кражах. Жертвами фигурантов стали покупательница в магазине и автовладелец. В обоих случаях в произошедшем отчасти виноваты сами потерпевшие.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, первой в полицию обратилась женщина из поселка Новостройка. Она положила свой сотовый на стеллаж в магазине и отвлеклась. В это время другая покупательница дождалась удобного момента и умыкнула чужой гаджет, а затем поспешила скрыться. Ущерб составил более шести тысяч рублей.

В другом случае задержанный похитил телефон из салона автомобиля, припаркованного около дома потерпевшего. Владелец не запер транспортное средство. Причиненный ущерб он оценил в 22 тысячи рублей.

Против подозреваемых завели уголовные дела по статье «Кража». Каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигуранты находятся на свободе под попиской о не выезде. Похищенные гаджеты вернули хозяевам.

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