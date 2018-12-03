2018-12-03T06:00:48+03:00
Общество

На рынках в Хабаровске обнаружили небезопасные электроприборы

Торговцам такого оборудования еще раз напомнили о правах потребителей, которые нужно соблюдать
Ольга КИВА
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На рынках в Хабаровске обнаружили небезопасные электроприборыНа рынках в Хабаровске обнаружили небезопасные электроприборыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Два рынка в Хабаровске попали в поле зрения сотрудников Роспортребнадзора. В ведомство поступила информация о том, что местах торговли сбывают небезопасное низковольтное оборудование. Сообщение решили проверить и в итоге пришли к весьма неприятному выводу.

- На рынках нашли больше 80 товаров, о которых не было информации. В некоторых случаях данные о товаре были недостоверными. Также обнаружили продукцию с этикетками только на иностранном языке. По требованиям правил продажи отдельных видов товаров информация должна быть на русском языке, - рассказали в Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю.

Кроме того, проверяющие нашли более 30 электроприборов, которые также продавали с нарушениями. Среди них электрические утюги, плиты, фены, плойки, бритвы, машинки для стрижки волос и радиоприемники. У этих товаров отсутствовали технические документы, информация об их назначении, характеристиках и параметрах, правилах и условиях безопасного использования. Весь небезопасный товар уже изъяли.

Также на рынках нашли и другие нарушения правил продажи отдельных видов товаров. Так, в торговых точках не было книг отзывов и предложений, правил продажи отдельных видов товаров в торговых точках и единых ценников на товары.

В отношении виновных юридических лиц, индивидуального предпринимателя и должностных лиц составили 29 протоколов об административных правонарушениях. В настоящее время в судах на рассмотрении находится девять дел, по остальным применили меры административного воздействия.

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