2018-12-03T04:56:09+03:00
Общество

В Хабаровском крае из-за циклона ограничили движение междугородних автобусов

Ухудшение погодных условий ожидается сегодня, 3 декабря
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае из-за циклона ограничили движение междугородних автобусовВ Хабаровском крае из-за циклона ограничили движение междугородних автобусовФото: Иван МАКЕЕВ
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Сегодня, 3 декабря, Хабаровский край окажется во власти циклона. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильными, усилением ветра по долинам рек до 10-16 метров в секунду, на побережье Охотского моря до 15-20 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе ввели временное ограничение на движение междугородних автобусов. Так, пассажирские перевозки приостановили на маршруте «Хабаровск - село Лидога – Ванино» с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, а также на участке дороги «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также в чрезвычайном ведомстве пояснили, что из непогоды возможны аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ, обрывы на ЛЭП, перехлесты проводов, нарушения в работе на линиях связи. Возможно, что в регионе введут ограничения в авиасообщении.

Жителям края напоминают телефоны экстренных служб:

- пожарно-спасательная служба – «01» или «101»;

- единый номер вызова экстренных служб - «112».

Телефон «доверия» Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

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