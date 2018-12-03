2018-12-03T05:24:13+03:00
Общество

Хабаровскую семью с малолетними детьми незаконно лишили электроэнергии

Энергетики сделали молодой семье сюрприз, обесточив их без предварительного предупреждения
Ольга КИВА
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Хабаровскую семью с малолетними детьми незаконно лишили электроэнергииХабаровскую семью с малолетними детьми незаконно лишили электроэнергииФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Молодая семья из Хабаровска добивалась восстановления энергоснабжения, которое им отключили за долги. Абоненты не доплатили почти 13 тысяч рублей, но от своей обязанности не отказывались. В один прекрасный день им не на чем стало готовить, а вечера они начали коротать при свечах. Все потому, что квартиру семьи, где также жили малолетние дети, отключили от энергоснабжения.

- Энергетики доказывали, что обесточили абонентов вполне законно. В доказательство своей правоты они сообщили, что уведомление о необходимости погашения долга потребителям направили по почте. Специалисты также представили документы, свидетельствующие, что сотрудник компании в июле 2018 года пытался лично вручить абоненту уведомление об отключении света. Однако тогда должник отказался получать документ, что было зафиксировано подписями двух незаинтересованных свидетелей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Доводы энергетиков проверили и выяснили, что одна из свидетельниц в момент вручения уведомления находилась за пределами Хабаровского края и участвовать в процессе никак не могла. Также она сообщила, что подпись в уведомлении ей не принадлежит, а должника она никогда не видела.

Нашлось и другое нарушение со стороны энергетиков. Они не направили уведомление об отключении электричества заказным письмом, в квитанции за коммунальные услуги не было информации о предстоящем ограничении энергоснабжения и уведомление об этом абоненту под расписку не вручали. Однако поставщик услуги озадачился отправкой обычного письма, что не предусмотрено законом, потому что нельзя установить факт его получения потребителем.

Прокурор расценил действия энергетиков, как нарушение прав потребителя. Компанию-поставщика обязали восстановить энергоснабжение, что и было сделано. Часть долга абоненты уже погасили.

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