2018-12-03T06:29:55+03:00
Общество

В Хабаровске энергетики разослали больше 80 тысяч квитанций с красной полосой

Это последнее предупреждение о том, что долги нужно погасить и как можно быстрее
Ольга КИВА
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В Хабаровске энергетики разослали больше 80 тысяч квитанций с красной полосойВ Хабаровске энергетики разослали больше 80 тысяч квитанций с красной полосойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске больше 80 тысяч потребителей электроэнергии получат квитанции с красной полосой. Это будет означать, что у абонентов осталось совсем немного времени для того, чтобы погасить свои долги перед энергетиками. Квитанции разошлют до 10 декабря 2018 года.

Как сообщили в Дальневосточной энергетической компании, на сегодняшний день задолженность потребителей перед энергетиками составляет больше 417 миллионов рублей. После получения квитанций абоненты должны оплатить услуги в течение 20 дней, в противном случае должников ждут судебные разбирательства.

Среди возможных мер наказания нерадивых абонентов отключение электричества и принудительное взыскание задолженности. Недобросовестным потребителям также придется оплатить затраты на судебные издержки, пени и госпошлины. Более жесткие способы заставить должника заплатить – это арест на совершение сделок с недвижимым имуществом и с машиной, а также зарпет на выезд за пределы Российской Федерации.

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