2018-12-03T07:56:11+03:00
Общество

Скользкое утро в Хабаровске: гололед на дорогах спровоцировал несколько десятков ДТП

В аварии пострадали не только рядовые автолюбители, но и карета скорой помощи
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Скользкое утро в Хабаровске: гололед на дорогах спровоцировал несколько десятков ДТП. Фото: социальные сетиСкользкое утро в Хабаровске: гололед на дорогах спровоцировал несколько десятков ДТП. Фото: социальные сети
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Социальные сети пестрят постами с фотографиями и видеозаписями, полными вынесенных на обочины измятых авто, вокруг которых озабоченно снуют владельцы, осматривающие повреждения. А виной всему чересчур теплая для декабря погода - из-за плюсовых температур на дорогах уже с утра образовалась тончайшая и при этом совершенно невидимая корочка льда - со стороны могло показаться, что дорога просто выглядит чуть влажной. Такая иллюзия стоила потрепанных нервов и разбитых бамперов не одному автолюбителю.

- Утром ехали на работу по улице Воронежской и только на отрезке от завода Сплав до автовокзала - а это около пяти километров - насчитали шесть ДТП, - рассказывает «Комсомолке» Екатерина Аршинова, очевидец. - Машины буквально несло, даже если они ехали с минимальной скоростью, причем песка на дороге не было, похоже, что его раскидали только там, где проходят автобусные маршруты.

Аналогичные ситуации возникали по всему городу, в частности, на улице Промышленной столкнулись сразу пять иномарок, помяв при этом карету скорой помощи, в которой, по счастью, в тот момент не было пациента. Все происходящее заснял на камеру и выложил в социальные сети проезжающий мимо автолюбитель.

- На данный момент в городе зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, из них пять - с пострадавшими, которым понадобилась помощь медиков, - рассказал корреспонденту «КП» Александр Баранов, старший инспектор по пропаганде ГИБДД города Хабаровска. - Один из них - несовершеннолетний 2002 года рождения - находился на пассажирском сиденье автомобиля, который протаранил карету скорой помощи, спровоцировав массовое ДТП. Ребенок сломал большой палец на ноге, остальные участники данной аварии травм не получили.

На вечер понедельника синоптики прогнозируют в Хабаровске легкий снег, что может только усугубить ситуацию на дорогах. Смс с напоминанием о гололеде горожанам прислало региональное управление МЧС, которое среди прочего ввело ограничение движения на дороге Хабаровск-Лидога-Ванино. Госавтоинспекторы, в свою очередь, просят горожан не выезжать на личном автомобиле без крайней нужды, а уж если выехали - строго соблюдать дистанцию, боковой интервал и скоростной режим, а также тормозить заблаговременно перед остановками и пешеходными переходами.

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