2018-12-03T07:18:36+03:00
Общество

В Хабаровске ищут пропавшего Сергея Вострикова

Мужчина ехал из Комсомольска-на-Амуре в Серышево и в пути перестал выходить на связь
Ольга КИВА
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В Хабаровске ищут пропавшего Сергея Вострикова ФОТО: ПСО "Лига Спас"В Хабаровске ищут пропавшего Сергея Вострикова ФОТО: ПСО "Лига Спас"
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В Хабаровске ищут пропавшего Сергея Олеговича Вострикова. Известно, что мужчина ехал по маршруту «Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск-Белогорск-Серышево». В краевой столице он перестал выходить на связь с 9 октября 2018 года. Начиная с того дня о местонахождении Сергея ничего не известно.

Информация о пропавшем появилась в группе поисково-спасательного отряда «Лига Спас» в одной из социальных сетей. В сообщении указаны приметы мужчины. Так, пропавшему 30 лет, на вид он выглядит немного стараше от 30 до 35 лет, рост 193 сантиметра, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза светлые.

К жителям краевой столицы обращаются с просьбой. Если кто-то знает о местонахождении Сергея Вострикова или замечал его в городе, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8-914-190-12-17 и 8-909-871-41-36. Также информацию от очевидцев принимают по номеру экстренной службы 112.

В Хабаровске ищут пропавшего Сергея Вострикова ФОТО: ПСО "Лига Спас"

В Хабаровске ищут пропавшего Сергея Вострикова ФОТО: ПСО "Лига Спас"

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