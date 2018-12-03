2018-12-03T08:52:47+03:00
Политика

Константина Кузнецова назначили министром природных ресурсов Хабаровского края

Его представили сегодня, 3 декабря, на аппаратном совещании
Ольга КИВА
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Константина Кузнецова назначили министром природных ресурсов Хабаровского краяКонстантина Кузнецова назначили министром природных ресурсов Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае назначили нового министра природных ресурсов. Им стал Константин Кузнецов, которого сегодня, 3 декабря, представил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время аппаратного совещания.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, Константин Кузнецов родился 3 марта 1963 года в поселке Хинганск в Еврейской автономной области. Его трудовая деятельность началась там же в поселке – он работал на комбинате «Хинганолово». Дальше в его жизни был опыт работы в коммерческих структурах, позже он перешел на работу в Хинганское шахтостроительное управление.

В 1998 году Константин Кузнецов сначала занял пост председателя Облученского районного комитета по охране окружающей среды, а потом ведущего специалиста комитета природных ресурсов ЕАО. С 2002 года работал в управление Росприроднадзора по ЕАО, в 2006-2014 годах занимал различные должности в управлении природных ресурсов аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области. С 2014 года и до назначения в правительство края возглавлял управление Росприроднадзора по ЕАО.

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