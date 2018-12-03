Паром «Сахалин-8» вновь вышел на маршрут «Ванино-Холмск»

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-03T09:22:41+03:00

До недавнего времени он работал вместо теплохода «Игорь Фархутдинов», выполняя рейсы на Курильские острова

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Между Хабаровским краем и Сахалинской областью снова начнет курсировать паром «Сахалин-8». До недавнего он работал вместо теплохода «Игорь Фархутдинов» и выполнял рейсы на Курильские острова. По прежнему маршруту «Ванино-Холмск» паром начал ходить с 1 декабря.

На данный момент отправки на Сахалин ожидают более 300 вагонов с различными грузами. Среди них стратегически важные, к которым относятся топливно-энергетические и продовольственные. Перевозку притормаживали из-за плохих погодных условий, которые были в Татарском проливе в ноябре.

- Теперь на маршруте «Ванино-Холмск» будут работать три парома. Благодаря этому в течение двух недель планируем решить сложную ситуацию с перевозками грузов с материка. Помешать этому сможет только плохая погода, - сказал Владимир Сидоренко, заместитель председателя правительства Сахалинской области.

Также в госструктуре пояснили, что ремонт теплохода «Игорь Фархутдинов» еще продолжается. В связи с этим до 17 декабря пассажиров на Курильские острова будут доставлять авиатранспортом.