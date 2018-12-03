2018-12-03T09:54:15+03:00
Общество

В Хабаровском крае начали заготавливать новогодние елки

К празднику в регионе вырубят около девяти тысяч хвойных деревьев
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае начали заготавливать новогодние елкиВ Хабаровском крае начали заготавливать новогодние елкиФото: Сергей ГАПОН
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В Хабаровском крае началась заготовка елей к новогодним праздникам. Их вырубают на участках, где деревья растут слишком близко друг к другу или где необходимо провести расчистку территории. Елки также добывают из порубочных остатков – отделяют кроны больших деревьев, срубленных в промышленных целях. Такие «зеленые красавицы» выглядят лучше, а сам способ заготовки позволяет лишний раз не губить лес.

- Массовая заготовка хвойных деревьев традиционно стартует в первых числах декабря, - сообщили в управлении лесами правительства края. – Аукцион на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений с предпринимателями и юрлицами уже объявили. Он пройдет 6 декабря, с результатами можно будет ознакомиться на сайте https://torgi.gov.ru/lotSearch3.html.

Всего до праздника собираются вырубить около девяти тысяч елок. Из них свыше трех тысяч доставят в краевую столицу и реализуют на елочных базарах. К слову, специалисты рекомендуют покупать пихту - она долго не осыпается в домашних условиях, а ее древесина считается менее ценной.

Тем, кто все-таки хочет рубить елку самостоятельно, напоминают, что одно незаконно добытое дерево карается штрафом до четырех тысяч рублей для физического лица, до 40 тысяч рублей для должностного лица и до 700 тысяч рублей для юридического лица. В рамках борьбы с «черными» лесорубами вплоть до нового года организуют рейды по местам, где обычно промышляют нарушители.

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