В Хабаровском крае рассказали о грядущем повышении тарифов на коммуналку

СЕГОДНЯ 10:30 2018-12-03T10:30:10+03:00

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В Хабаровском крае, как и во всей стране, ожидают обещанного повышения тарифов за коммунальные услуги. Первые квитанции с предупреждением уже получили жители региона. В связи с грядущим событием краевые власти сочли нужным прояснить некоторые особенности изменения показателей.

- В 2019 году повышение тарифов пройдет в два этапа - с 1 января – на 1,7 процентов и с 1 июля – на 2,4 процентов. Такие изменения в стоимости объясняют увеличением ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов. Квитанции с первыми изменениями жители края получат в начале февраля, - рассказали в пресс-службе комитета по ценам и тарифам краевого правительства.

На данный момент в регионе заняты расчетом новых тарифов на 2019 год. К слову, в 2018 году стоимости коммунальных услуг повышали только один раз 1 июля. Размер индексации совокупного платежа граждан составлял 4 процента.