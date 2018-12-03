В Хабаровском крае ночной вор разукомплектовал экскаваторы на полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:03 2018-12-03T11:03:36+03:00

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За помощью к полицейским Амурском районе обратился директор местной коммерческой фирмы. Мужчина посетовал, что работа его компании встала, потому что неизвестный ночью разукомплектовал два экскаватора, принадлежащие предприятию. Ущерб потерпевший оценил в полтора миллиона рублей.

- В результате расследования оперативники задержали 34-летнего жителя поселка Эльбан. Он нигде не трудоустроен и решил просто подзаработать, покусившись на чужое имущество. Экскаваторы он увидел случайно, тут же сообразил, что водителей рядом нет, и быстро понял, как использовать эту ситуацию в своих интересах, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина снял поворотный редуктор, турбокомпрессор, крышку бортового редуктора, насос высокого давления, три компьютера с кабин экскаваторов и другие части машин. Все детали он погрузил в свою машину и отвез домой.

Похищенное уже изъяли и вернули законному владельцу. Против фигуранта завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. Пока подозреваемый находится на свободе под подпиской о невыезде.