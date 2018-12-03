2018-12-03T11:03:36+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае ночной вор разукомплектовал экскаваторы на полтора миллиона рублей

Похищенное фигурант вывез на личном авто к себе домой
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае ночной вор разукомплектовал экскаваторы на полтора миллиона рублейВ Хабаровском крае ночной вор разукомплектовал экскаваторы на полтора миллиона рублейФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

За помощью к полицейским Амурском районе обратился директор местной коммерческой фирмы. Мужчина посетовал, что работа его компании встала, потому что неизвестный ночью разукомплектовал два экскаватора, принадлежащие предприятию. Ущерб потерпевший оценил в полтора миллиона рублей.

- В результате расследования оперативники задержали 34-летнего жителя поселка Эльбан. Он нигде не трудоустроен и решил просто подзаработать, покусившись на чужое имущество. Экскаваторы он увидел случайно, тут же сообразил, что водителей рядом нет, и быстро понял, как использовать эту ситуацию в своих интересах, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина снял поворотный редуктор, турбокомпрессор, крышку бортового редуктора, насос высокого давления, три компьютера с кабин экскаваторов и другие части машин. Все детали он погрузил в свою машину и отвез домой.

Похищенное уже изъяли и вернули законному владельцу. Против фигуранта завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. Пока подозреваемый находится на свободе под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Расписание автобуса №18 в Хабаровске изменится
В дома на улице Краснореченской в Хабаровске вернулось тепло
В Хабаровском крае рассказали о грядущем повышении тарифов на коммуналку
В Хабаровском крае начали заготавливать новогодние елки
Паром «Сахалин-8» вновь вышел на маршрут «Ванино-Холмск»
Константина Кузнецова назначили министром природных ресурсов Хабаровского края
Горе-мамашу в Хабаровском крае осудили за жестокое обращение с младенцем
Скользкое утро в Хабаровске: гололед на дорогах спровоцировал несколько десятков ДТП
В Хабаровске ищут пропавшего Сергея Вострикова
В Хабаровском крае выбрали зампреда правительства по социальным вопросам
В Хабаровске энергетики разослали больше 80 тысяч квитанций с красной полосой
На рынках в Хабаровске обнаружили небезопасные электроприборы
Хабаровскую семью с малолетними детьми незаконно лишили электроэнергии