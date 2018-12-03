В дома на улице Краснореченской в Хабаровске вернулось тепло

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-03T11:47:11+03:00

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Вчера, 2 декабря, в Хабаровске случилась коммунальная авария на улице Краснореченской. Из-за этого десятки многоэтажных домов остались на несколько часов без отопления, в том числе административное здание и поликлиника. Чтобы устранить проблему, к месту происшествия прибыли три аварийные бригады.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, основная проблема у рабочих была подобраться к месту порыва. Застройка в том районе слишком плотная, поэтому пришлось потратить много сил и времени, чтобы доставить технику и насосное оборудование, необходимые для устранения аварии.

Из-за проблем с дренажной системой аварийным бригадам пришлось долго откачивать воду. В общей сложности рабочим для ликвидации порыва и его последствий понадобилось 18 часов. На данный момент подача отопления в жилом микрорайоне восстановлена. Специалисты отмечают, что порыв на улице Краснореченской – это самая крупная авария на теплосетях с начала отопительного сезона.