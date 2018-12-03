Расписание автобуса №18 в Хабаровске изменится

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-03T12:15:51+03:00

Самый ранний рейс от остановки «Индустриальный поселок» будет отправляться в 5:38

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В Хабаровске с 10 декабря измениться расписание автобуса №18, который следует по маршруту «Индустриальный поселок – аэропорт».

По новым правилам время отправления общественного транспорта из Южного микрорайона будет в 5:38, 5:58, 6:18, 6:38, 6:58, 7:18, 7:38, 7:58, 8:18, 8:38, 8:58, 9:18, 9:38, 9:58 (едет до остановки «Депо № 3), 10:18, 10:58, 11:38, 12:18, 12:38, 12:58, 13:38, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 19:10, 19:18, 19:38 (едет до остановки «Большая»).

Время отправления от остановки «Аэропорт» с 10 декабря будет в 6:38, 6:58, 7:18, 7:38, 7:58, 8:18, 8:38, 8:58, 9:18, 9:58, 10:38, 11:18, 11:38, 11:58, 12:38, 13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 19:18, 20:15.

Более подборную информацию о рейсах и наличии транспортных средств на маршруте можно получить у диспетчера, позвонив по номеру телефона 91-02-07. Горожанам готовы предоставить данные о времени прибытия к остановкам, а также принять жлобы и предложения по работе общественного транспорта.