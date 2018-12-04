В Хабаровске электричка насмерть сбила женщину

4 Дек. 02:35 2018-12-04T02:35:31+03:00

По предварительным данным, погибшая была пьяна и просто не слышала предупреждающих сигналов электропоезда

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В Хабаровске электричка насмерть сбила 41-летнюю женщину. Происшествие случилось вечером 1 декабря в районе посадочной платформы «Швейная фабрика» . Предварительно известно, что погибшая была пьяна и попросту не слышала предупреждающих сигналов движущегося электропоезда.

Как сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России, на данный момент проводится проверка случившегося. В происшествии стражи порядка увидели признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие смерть человека по неосторожности. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Для этого назначили ряд экспертиз, которые прольют свет на трагическое событие.

Хабаровчан убедительно просят сохранять бдительность на объектах железнодорожного транспорта, а также соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи железнодорожной дороги и при переходе через железнодорожные пути.