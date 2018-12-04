2018-12-04T02:35:31+03:00
Происшествия

В Хабаровске электричка насмерть сбила женщину

По предварительным данным, погибшая была пьяна и просто не слышала предупреждающих сигналов электропоезда
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске электричка насмерть сбила женщинуВ Хабаровске электричка насмерть сбила женщинуФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске электричка насмерть сбила 41-летнюю женщину. Происшествие случилось вечером 1 декабря в районе посадочной платформы «Швейная фабрика» . Предварительно известно, что погибшая была пьяна и попросту не слышала предупреждающих сигналов движущегося электропоезда.

Как сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России, на данный момент проводится проверка случившегося. В происшествии стражи порядка увидели признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие смерть человека по неосторожности. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Для этого назначили ряд экспертиз, которые прольют свет на трагическое событие.

Хабаровчан убедительно просят сохранять бдительность на объектах железнодорожного транспорта, а также соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи железнодорожной дороги и при переходе через железнодорожные пути.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровские аграрии в два раза чаще стали оформлять льготные кредиты
В министерстве ЖКХ Хабаровского края проведут личный прием граждан
В Хабаровском крае продолжают тестировать цифровое телевидение
Матч «Амур» - «Динамо» 3 декабря: хабаровчане уступили на выезде москвичам
Хабаровским родителям рассказали о воспитании детей и решении конфликтов
Восемь человек пострадали в дорожной аварии на трассе «Ильинка-Некрасовка» в Хабаровском крае
Пожар в придорожном мотеле в Хабаровском крае: в одной из комнат обнаружили бездыханное тело
Аферистка из Советской Гавани умудрялась получать пособие по безработице одновременно с зарплатой
Пожилая комсмольчанка через суд пытается забрать у банка один миллион рублей
В Хабаровске уже продают новогодние елки и рассказывают, как сохранить хвойные до праздника
Погода в Хабаровске на 4 декабря 2018 года: днем до -10 градусов, без осадков
Расписание автобуса №18 в Хабаровске изменится
В дома на улице Краснореченской в Хабаровске вернулось тепло
В Хабаровском крае ночной вор разукомплектовал экскаваторы на полтора миллиона рублей
В Хабаровском крае рассказали о грядущем повышении тарифов на коммуналку
В Хабаровском крае начали заготавливать новогодние елки
Паром «Сахалин-8» вновь вышел на маршрут «Ванино-Холмск»
Константина Кузнецова назначили министром природных ресурсов Хабаровского края
Горе-мамашу в Хабаровском крае осудили за жестокое обращение с младенцем
Скользкое утро в Хабаровске: гололед на дорогах спровоцировал несколько десятков ДТП
В Хабаровске ищут пропавшего Сергея Вострикова
В Хабаровском крае выбрали зампреда правительства по социальным вопросам
В Хабаровске энергетики разослали больше 80 тысяч квитанций с красной полосой
На рынках в Хабаровске обнаружили небезопасные электроприборы
Хабаровскую семью с малолетними детьми незаконно лишили электроэнергии