2018-12-04T04:41:12+03:00
Общество

В Хабаровске уже продают новогодние елки и рассказывают, как сохранить хвойные до праздника

Сейчас колючих красавиц можно купить в кадках
Ольга КИВА
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В Хабаровске уже продают новогодние елки и рассказывают, как сохранить хвойные до праздникаВ Хабаровске уже продают новогодние елки и рассказывают, как сохранить хвойные до праздникаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске стартовали продажи новогодних елок. Сейчас их можно купить в кадках со специальным грунтом. Такие деревья украсят жилище на праздники, а после их можно высадить в открытый грунт. К слову, раньше такие горшечные елки привозили из других районов страны, теперь же их выращивают на хабаровской земле.

- Дереву в помещении нужно обеспечить определенный микроклимат - не давать почве пересыхать, но и не переувлажнять ее, часто опрыскивать хвою. Кроме того, не надо ставить елочку близко к батарее, - рассказала Анастасия Латынникова, специалист МУП «Горзеленстрой».

В ассортименте елок есть пять разновидностей. Среди них голубые, сибирские сизые, аянские, пихты, а также кедровые сосны и кедры. Цены хвойных зависят от возраста и размера деревьев. Желающие вместо ели могут купить тую – вечно зеленое растение семейства кипарисовых, которое весьма неприхотливо. Кроме того, оно очень благотворно влияет на микроклимат жилища и насыщает воздух веществами, укрепляющими иммунитет.

Срубленными елками в Хабаровске начнут торговать 20 декабря. Предварительный список мест торговли опубликовали на сайте. Его будут корректировать по мере поступления заявок от коммерсантов на открытие новых торговых мест. Тем, кто собирается торговать елками незаконно, напоминают, что сотрудники городского управления торговли уже запланировали совместные с полицией рейды. Нарушителей будут штрафовать.

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