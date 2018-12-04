4 Дек. 03:25 2018-12-04T03:25:45+03:00

Пожилая комсмольчанка через суд пытается забрать у банка один миллион рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги она заплатила за простой вексель, который так и не получила

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Пожилая жительница Комсомольска-на-Амуре оказалась в центре судебных страстей. Она не поняла, почему банк отказался вернуть ей один миллион рублей, и обратилась за помощью в прокуратуру.

Женщина рассказала, что заключила с банком договор купли-продажи просто векселя, внесла предоплату, но купленную ценную бумагу так и не получила. Как ей объяснили сотрудникики финансовой организации, документа нет, потому что его изготавливали в Москве.

- По обращению пенсионерки провели проверку. В результате заключенный между женщиной и банком договор посчитали незаконным. Этот факт прозже признал и суд, который после рассмотрения дела полностью удовлетворил исковые требования заявителя и обязал банк заплатить комсомольчанке больше миллиона рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

На данный момент решение суда еще не вступило в силу.