2018-12-04T03:51:03+03:00
Происшествия

Аферистка из Советской Гавани умудрялась получать пособие по безработице одновременно с зарплатой

Женщину обязали заплатить штраф и вернуть сумму излишне полученных выплат
Ольга КИВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Аферистка из Советской Гавани умудрялась получать пособие по безработице одновременно с зарплатойАферистка из Советской Гавани умудрялась получать пособие по безработице одновременно с зарплатойФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жительницу Советской Гавани отправили под суд за мошенничество при получении выплат. Женщина работал по договору в одной из клиник города, но при этом еще числилась на учете Центра занятости в качестве безработной. Фигурантка решила, что ничего страшного не произойдет, если помимо основной зарплаты она будет получать еще и пособие по безработице. Однако ее более или менее обеспеченная жизнь вскоре закончилась. О махинации узнали и завели против нее уголовное дело.

- Осужденная в качестве безработной успела получить порядка 60 тысяч рублей выплат. Теперь эту сумму по решению суда ей придется вернуть Центру занятости, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

На суде фигурантка признала свою вину. Кроме основной суммы незаконно полученного пособия ей также придется заплатить штраф в 15 тысяч рублей.

Приговор пока в силу не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае