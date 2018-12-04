2018-12-04T03:51:03+03:00
Происшествия

Аферистка из Советской Гавани умудрялась получать пособие по безработице одновременно с зарплатой

Женщину обязали заплатить штраф и вернуть сумму излишне полученных выплат
Ольга КИВА
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Аферистка из Советской Гавани умудрялась получать пособие по безработице одновременно с зарплатойАферистка из Советской Гавани умудрялась получать пособие по безработице одновременно с зарплатойФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительницу Советской Гавани отправили под суд за мошенничество при получении выплат. Женщина работал по договору в одной из клиник города, но при этом еще числилась на учете Центра занятости в качестве безработной. Фигурантка решила, что ничего страшного не произойдет, если помимо основной зарплаты она будет получать еще и пособие по безработице. Однако ее более или менее обеспеченная жизнь вскоре закончилась. О махинации узнали и завели против нее уголовное дело.

- Осужденная в качестве безработной успела получить порядка 60 тысяч рублей выплат. Теперь эту сумму по решению суда ей придется вернуть Центру занятости, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

На суде фигурантка признала свою вину. Кроме основной суммы незаконно полученного пособия ей также придется заплатить штраф в 15 тысяч рублей.

Приговор пока в силу не вступил.

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