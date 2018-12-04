2018-12-04T05:04:54+03:00
Происшествия

Восемь человек пострадали в дорожной аварии на трассе «Ильинка-Некрасовка» в Хабаровском крае

Столкнулись три машины, одна из них перевернулась
Ульяна КОСКИНА
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Восемь человек пострадали в дорожной аварии на трассе «Ильинка-Некрасовка» в Хабаровском краеВосемь человек пострадали в дорожной аварии на трассе «Ильинка-Некрасовка» в Хабаровском краеФото: ДВРПСО МЧС России
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Сегодня, 4 декабря, на участке дороги «Ильинка-Некрасовка» в Хабаровском районе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, водители нарушили правила обгона, что в результате привело к столкновению трех машин - двух легковых и одной грузовой. Последняя в последствии перевернулась. Среди пострадавших восемь человек, в том числе, двое несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе ДВРПСО, еще до прибытия спасателей детей увезли в больницу. Между тем, четверым взрослым, которые были заблокированы в автомобилях, понадобилась помощь. С помощью специального оборудования сотрудники МЧС помогли пострадавшим выбраться. Их передали прибывшим врачам скорой помощи. Участники дорожной аварии получили переломы и серьезные травмы.

На месте ДТП работали спасатели ДВРПСО МЧС России, сотрудники ГИБДД и медицинские работники. Причины произошедшего до сих пор устанавливают.

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