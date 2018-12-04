4 Дек. 04:12 2018-12-04T04:13:28+03:00

Пожар в придорожном мотеле в Хабаровском крае: в одной из комнат обнаружили бездыханное тело Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В одном из придорожных мотелей на трассе «Хабаровск-Владивосток» случился пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны вчера вечером, 3 декабря. Звонившие сообщили, что из здания двухэтажной гостиницы в городе Вяземском на улице Шоссейной идет дым.

- Когда пожарные прибыли на место происшествия, мотель уже был полностью охвачен огнем. К счастью, никого из посетителей в помещениях в это время не было, но в одной из комнат нашли бездыханное тело сотрудника гостиницы. По предварительным данным он работал кочегаром, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Полностью справиться с пламенем огнеборцам удалось в два часа ночи. Пожар уничтожил два номера мотеля, офисное помещение и крышу. На данный момент сотрудники Государственного пожарного устанавливают причины возгорания и виновного.