2018-12-04T05:44:47+03:00
Спорт

Матч «Амур» - «Динамо» 3 декабря: хабаровчане уступили на выезде москвичам

Пятого декабря «тигры» выйдут на лед против «Локомотива» в Якутии
Ульяна КОСКИНА
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Матч «Амур» - «Динамо» 3 декабря: хабаровчане уступили на выезде москвичамМатч «Амур» - «Динамо» 3 декабря: хабаровчане уступили на выезде москвичамФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Выездная игра, которая прошла 3 декабря в ДС «Мегаспорт», оказалась провальной для хоккеистов «Амура». В этот раз «тигры» скрестили клюшки с московским «Динамо», но победить соперников не смогли.

Как сообщили в пресс-службе ХК «Амур», хабаровчане начали игру довольно активно и даже создавали опасносные моменты в чужой зоне. Однако хозяев это не сколько не смутило. Дмитрий Кагарлицкий точным пасом нашел в зоне атаки одинокого Вадима Шипачёва. Тот не промахнулся и вывел динамовцев вперёд - счет 1:0. Дальневосточники провели ряд неплохих атак, но, увы, безрезультатных. Перерыв тоже не пошёл «Амуру» на пользу.

Второй период начался с забитого гола в ворота хабаровчан. Отличился Евгений Мозер. И только на 37 минуте новоиспеченный капитан «Амура» буквально вогнал шайбу в сетку, доведя счет до 2:1. «Тигры» были настроены агрессивно и на третий отрезок игры. В итоге результат на табло сравнялся. Встреча перешла в овертайм. Точный бросок удался Юусо Хиетанену, и победа досталась москвичам. Итог - 3:2 в пользу «Динамо».

Следующая игра пройдет 5 декабря в Ярославле, где «тигры» встретятся с командой «Локомотива».

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