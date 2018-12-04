2018-12-04T05:52:42+03:00
Общество

В Хабаровском крае продолжают тестировать цифровое телевидение

Жители 20 населенных пунктов увидят более качественное изображение любимых программ
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае продолжают тестировать цифровое телевидениеВ Хабаровском крае продолжают тестировать цифровое телевидениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае в тестовом режиме запустили второй мультиплекс цифрового телевидения. Более качественное изображение и лучший звук любимых программ оценят жители 20 населенных пунктов в регионе.

Новшество освоят жители Николаевска-на-Амуре, Бикина, Охотска, Советской Гавани, Ванино, Вяземского и Чегдомына. Среди счастливых телезрителей также оказались жители поселков Аян, Богородское, Бриакан, Высокогорный, Главный Стан, Де-Кастри, Долми, имени Полины Осипенко, Катэн, Мухен, Нелькан, Солонцовый, Среднехорский, Троицкое, Тугур, Тумнин, Херпучи и Этыркэн.

- Цифровое эфирное телевидение значительно превосходит аналоговое телевидение по качеству изображения и звука, более устойчиво к помехам. В регионе построили 92 объекта телевещания второго мультиплекса, которые ведут в эксплуатацию до 31 декабря, – подчеркнул Сергей Федоров, и.о. министра информационных технологий и связи края.

Напомним, ранее мультиплекс запустили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

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