2018-12-04T06:20:23+03:00
Общество

В министерстве ЖКХ Хабаровского края проведут личный прием граждан

Решить свои вопросы жители региона смогут 12 декабря
Ольга КИВА
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В министерстве ЖКХ Хабаровского края проведут личный прием гражданВ министерстве ЖКХ Хабаровского края проведут личный прием гражданФото: Анастасия ОСИПОВА
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В министерстве ЖКХ Хабаровского края пройдет личный прием граждан. Как и в большинстве других ведомств встречи с жителями региона проведут 12 декабря в День Конституции Российской Федерации.

- Эта традиция берет свое начало в 2013 году. Тогда впервые устроили личные приемы в ведомствах разных регионов страны по поручению Президента России. В этом году на вопросы хабаровчан в министерстве будут отвечать с 12:00 до 20:00. Адрес: Хабаровск, улица Фрунзе, 71, кабинет 307, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Личный прием проведут министр и его заместители. Более подробную информацию о консультациях можно получить по телефону 34-46-72.

Также 12 декабря личный прием граждан устраивают в УМВД России по Хабаровскому краю. Желающие смогут задать свои вопросы с 12:00 до 20:00, обратившись по адресу: Хабаровск, Уссурийский бульвар, 2.

На вопросы хабаровчан ответит Арсен Григорьевич Исагулов, врио начальника УМВД России по Хабаровскому краю, полковник полиции. При себе нужно иметь паспорт и письменное обращение.

Записаться на прием и проконсультироваться можно по телефону (4212) 38-11-28 в будние дни с 16:00 до 18:00.

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