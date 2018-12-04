В бассейнах Хабаровска из закрытых шкафчиков посетителей пропали сотовые телефоны

4 Дек. 07:14 2018-12-04T07:14:55+03:00

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Полицейские в Хабаровске поймали подозреваемого в кражах. По версии следствия, 28-летний фигурант промышлял в бассейнах и спорткомплексах города. Внутрь он попадал под видом обычного посетителя по разовому пропуску.

- В раздевалках задержанный вскрывал дверцы шкафчиков и вытаскивал сотовые телефоны. Так, в Индустриальном районе он забрал у отдыхающего гаджет стоимостью 11 тысяч рублей, в Краснофлотском районе обокрал сразу двух посетителей за один визит. Оперативники полагают, что молодой человек причастен к пяти преступлениям. В общей сложности ущерб составляет порядка 70 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурант признался, что похищенное он продавал случайным прохожим, а на вырученные деньги потом развлекался и покупал алкоголь. Против него уже возбудили уголовное дело. Пока идет расследование подозреваемого отпустили на свободу под подписку о невыезде.