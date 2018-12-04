Хабаровские аграрии в два раза чаще стали оформлять льготные кредиты

СЕГОДНЯ 06:45 2018-12-04T06:45:44+03:00

Деньги сельхозпроизводителям выдают по ставке не больше пяти процентов годовых

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Сельхозпроизводители в Хабаровском крае стали чаще оформлять льготные кредиты. К такому выводу пришли эксперты, объяснив интерес к финансовой услуге, в том числе низкой процентной ставкой.

- За счет льготных займов сельхозпроизводители вовремя проводят посевную кампанию и модернизируют производство. При этом в первом полугодии они обычно оформляют кредиты для посевной, закупа ГСМ, приобретения новой и ремонта действующей техники, а во втором - для приобретения кормов и обновления стада, - сообщили в министерстве сельского хозяйства Хабаровского края.

Эксперты отмечают, что в программе льготного кредитования впервые участвовали молокоперерабатывающие предприятия края. В этом году они получили деньги на закупку сырого молока у местных сельхозпроизводителей. Всего с начала года фермеры и агропромышленники региона оформили 37 заявок на получение льготных кредитов.