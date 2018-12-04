2018-12-04T07:55:09+03:00
Общество

На развитие сахалинских детских технопарков выделили больше 43 миллионов рублей

Деньги регион получил как один из победителей всероссийского конкурса в рамках национального проекта «Образование»
Ольга КИВА
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На развитие сахалинских детских технопарков выделили больше 43 миллионов рублейНа развитие сахалинских детских технопарков выделили больше 43 миллионов рублейФото: Правительство Сахалинской области
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На развитие сахалинских детских парков выделят более 43 миллионов рублей. Деньги поступят в 2019 году. Их направят на покупку современного оборудования, необходимого для обустройства двух новых площадок кванториума. Одну из них организовали на базе Дальневосточной детской железной дороги, втору – на базе гимназии №3 в Южно-Сахалинске. Открытие площадок запланировали на будущий год.

- Деньги региону выделят как одному из победителей всероссийского конкурса в рамках национального проекта «Образование». Всего в Сахалинской области собираются открыть не менее 12 квантумов. Они будут ориентированы на подготовку дополнительного образования по естественно-научным и техническим программам, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, - рассказали в пресс-службе правительства области.

Отметим, что первый кванториум на Сахалине открылся в марте текущего года. Он работает на базе регионального института развития образования и находится в Южно-Сахалинске. Сейчас там занимаются около 300 ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Ученики не просто получают теоретические знания, но и применяют их на практике, создавая различные конструкции и устройства – от измерительных приборов до роботов и беспилотников. Сейчас, например, ребята работают над созданием 3D-книги для слабовидящих сверстников.

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