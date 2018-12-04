2018-12-04T08:57:39+03:00
Общество

В Хабаровском крае люди чаще умирают, чем рождаются

Такие итоги подвели в 2018 году
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае люди чаще умирают, чем рождаютсяВ Хабаровском крае люди чаще умирают, чем рождаютсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровском крае посчитали количество родившихся и умерших в 2018 году. Результат оказался не очень радостным – первых оказалось меньше почти на полторы тысячи, чем вторых.

Всего в регионе с начала года родились 12 тысяч 841 человек, это на четыре процента меньше, чем в 2017 году. С января по октябрь в крае умерли 14 тысяч 220 человека, из них 65 – это дети до года. В 2017 году это показатель ровнялся 14 тысячи 551 человек.

Как сообщили в Хабаровскстате, естественный прирост населения увеличился с минус одной тысячи 176 человек до минус одной тысячи 379 человек.

Семейные ценности в Хабаровском крае по-прежнему на первом месте. Так, количество зарегистрированных браков с начала года превысило цифру в восемь тысяч, а количество разводов – чуть больше пяти с половиной тысяч. К слову в 2017 году бракосочетаний было почти девять тысяч, а развелись всего лишь на 80 пар больше, чем в 2018 году.

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