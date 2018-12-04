2018-12-04T09:18:56+03:00
Общество

Хабаровский край представили на выставке в Москве

На Тверской площади начала работать «Дальневосточная ярмарка»
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
Хабаровский край представили на выставке в МосквеХабаровский край представили на выставке в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Все 11 регионов ДФО, включая и наш край, предстали во всем своем многообразии перед москвичами: традиции и культура, особенности кухни и возможности туризма - с Дальнего Востока предприниматели-участники привезли на ярмарку свою продукцию, которая наверняка понравится жителям столицы. Так, в «Деревне рыбака» представители Хабаровского края угощают гостей красной икрой, жареной корюшкой и мойвой, копченой кетой и неркой. А в «Ресторанной зоне» лучшие шеф-повара края проводят мастер-классы по приготовлению ухи и талы из речной рыбы.

- Всем регионам предоставлены места в «Торговых галереях», «Гостиной», «Ресторанной зоне», «Деревне рыбака», - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Отдельные торговые площадки предусмотрены для предприятий торговли и фермеров, где можно будет приобрести чай, дальневосточные сиропы, мед, ягоды лимонника, чагу, варенье, папоротник, шиповник, соки и мед.

В Москву предприниматели-дальневосточники привезли аж две тонны продукции. Помимо вкусностей, в столицу приехали мастера декоративно-прикладного искусства, которые проведут мастер-классы для всех желающих, а также солисты народных ансамблей песни и танца, которые выступят на Тверской площади.

Ярмарка проходит в Москве уже во второй раз и в этом году продлится до 9 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае