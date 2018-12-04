Хабаровский край представили на выставке в Москве

СЕГОДНЯ 09:18 2018-12-04T09:18:56+03:00

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Все 11 регионов ДФО, включая и наш край, предстали во всем своем многообразии перед москвичами: традиции и культура, особенности кухни и возможности туризма - с Дальнего Востока предприниматели-участники привезли на ярмарку свою продукцию, которая наверняка понравится жителям столицы. Так, в «Деревне рыбака» представители Хабаровского края угощают гостей красной икрой, жареной корюшкой и мойвой, копченой кетой и неркой. А в «Ресторанной зоне» лучшие шеф-повара края проводят мастер-классы по приготовлению ухи и талы из речной рыбы.

- Всем регионам предоставлены места в «Торговых галереях», «Гостиной», «Ресторанной зоне», «Деревне рыбака», - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Отдельные торговые площадки предусмотрены для предприятий торговли и фермеров, где можно будет приобрести чай, дальневосточные сиропы, мед, ягоды лимонника, чагу, варенье, папоротник, шиповник, соки и мед.

В Москву предприниматели-дальневосточники привезли аж две тонны продукции. Помимо вкусностей, в столицу приехали мастера декоративно-прикладного искусства, которые проведут мастер-классы для всех желающих, а также солисты народных ансамблей песни и танца, которые выступят на Тверской площади.

Ярмарка проходит в Москве уже во второй раз и в этом году продлится до 9 декабря.