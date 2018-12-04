2018-12-04T09:53:40+03:00
Происшествия

Машина отдыхающих на Камчатке застряла недалеко от вулкана Козельского

Спасатели добирались до пострадавших полтора часа
Ольга КИВА
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Машина отдыхающих на Камчатке застряла недалеко от вулкана КозельскогоМашина отдыхающих на Камчатке застряла недалеко от вулкана КозельскогоФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Помощь спасателей понадобилась жителям Камчатки, которые решили устроить автотур в районе вулкана Козельского, но по пути застряли. Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях вчера, 3 декабря. Звонивший сообщил, что автомобиль марки Toyota Hilux Surf застрял в двух километрах от вулкана.

- На помощь отдыхающим отправилась группа спасателей на машине повышенной проходимости «Вепрь». Добраться до места им удалось только через полтора часа. Автомобиль, застрявший снегу, вытянули и сопроводили его до Петропавловска-Камчатского. Медицинская помощь туристам не потребовалась, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Жителям региона напоминают, что не стоит рисковать без необходимости, передвигаясь по бездорожью. Также сотрудники чрезвычайного ведомства обращают внимание, что к берегам Камчатки приближается мощный циклон, который покажет всю свою силу в ночь с 4 на 5 декабря 2018 года. Жителей края убедительно просят по возможности воздержаться от поездок за пределы населённого пункта и особенно в горную местность.

Единый номер телефона спасения «01» со стационарных телефонов и «101» с мобильных телефонов.

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