4 Дек. 09:53 2018-12-04T09:53:40+03:00

Машина отдыхающих на Камчатке застряла недалеко от вулкана Козельского Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Изменить размер текста: A A

Помощь спасателей понадобилась жителям Камчатки, которые решили устроить автотур в районе вулкана Козельского, но по пути застряли. Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях вчера, 3 декабря. Звонивший сообщил, что автомобиль марки Toyota Hilux Surf застрял в двух километрах от вулкана.

- На помощь отдыхающим отправилась группа спасателей на машине повышенной проходимости «Вепрь». Добраться до места им удалось только через полтора часа. Автомобиль, застрявший снегу, вытянули и сопроводили его до Петропавловска-Камчатского. Медицинская помощь туристам не потребовалась, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Жителям региона напоминают, что не стоит рисковать без необходимости, передвигаясь по бездорожью. Также сотрудники чрезвычайного ведомства обращают внимание, что к берегам Камчатки приближается мощный циклон, который покажет всю свою силу в ночь с 4 на 5 декабря 2018 года. Жителей края убедительно просят по возможности воздержаться от поездок за пределы населённого пункта и особенно в горную местность.

Единый номер телефона спасения «01» со стационарных телефонов и «101» с мобильных телефонов.