2018-12-04T10:22:07+03:00
Общество

В Хабаровске стартовал семинар по вопросам национальной политики

Обучающее мероприятие планируют провести в течение трех дней
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске стартовал семинар по вопросам национальной политикиВ Хабаровске стартовал семинар по вопросам национальной политикиФото: Правительство Хабаровского края
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Участники встречи, которые съехались на семинар со всех регионов Дальнего Востока, обсудят этнополитическую ситуацию в стране и регионе, основные направления национальной политики, разберут инструменты для урегулирования межнациональных конфликтов, а также определят роль средств массовой информации и органов власти в этих вопросах. Разобраться в этих сложных материях им помогут эксперты в данных областях - организаторами семинара выступают Федеральное Агентство по делам национальностей РФ и Центр инновационного проектирования факультета госуправления МГУ им. М.В. Ломоносова.

- Исторически в нашем крае проживают представители 145 национальностей, восьми коренных малочисленных народов, - обратился с приветствием к участникам пристутствовавший на открытии губернатор Сергей Фургал. - Важнейшим фактором для их мирного сосуществования служат организованные действия органов государственной власти, местного самоуправления и всех возможных институтов гражданского общества. Именно такой подход мы должны заложить, а затем передать его нашей молодежи.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, обучающий курс расчитан на три дня, общей темой которых станут главные тенденции межнациональных отношений в России.

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