В Хабаровске на железнодорожном вокзале отметили День пассажира

СЕГОДНЯ 10:54 2018-12-04T10:54:22+03:00

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На железнодорожном вокзале в Хабаровске 3 декабря устроили праздник в честь Дня пассажира. Для жителей города организовали встречи с руководителей подразделений пассажирского комплекса, во время которых потребители смогли узнать о новинках в сфере пассажирских перевозок, а также узнать об акциях и льготах для тех, кто хочет купить билет на поезд перед новым годом.

- В День пассажира на железнодорожном вокзале и в поездах дальнего следования по громкой связи поздравляли всех, кто был в пути. Приятным сюрпризом стало угощение чаем в поездах, - рассказали в пресс-службе ДВЖД.

День пассажира отметили не только в Хабаровске. Праздник также устроили во Владивостоке и в Тынде. Такие мероприятия помогают получить обратную связь от потребителей, а также более эффективно организовать работу перевозчика и улучшить качество обслуживания, получить обратную связь. Благодаря такому подходу в зале ожидания вокзала в Хабаровске появилась игровая комната для детей. В планах ввести систему электронной очереди на вокзалах в Хабаровске, Владивостоке и Тынде.