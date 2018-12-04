2018-12-04T11:21:53+03:00
Общество

В Хабаровск прибыла партия автобусов, работающих на газе

Смотр машин устроили в троллейбусном депо, недалеко от аэропорта
Ольга КИВА
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В Хабаровск прибыла партия автобусов, работающих на газеВ Хабаровск прибыла партия автобусов, работающих на газеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровск привезли новые автобусы, работающие на газе. 15 пассажирских машин, уже осмотрели и даже провели тест-драйв. Глава города Сергей Кравчук посидел на водительском кресле и оценил комфорт, а также легкость хода рулевого колеса. В ближайшее время новый пассажирский транспорт выйдет на линию.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, покупка таких автобусов обошлась городской казне в 88 миллионов рублей. Вместе с новыми 15 автобусами автобусный парк города теперь насчитывает 77 машин. В планах городских властей продолжить закупать технику.

В новых автобусах просторный салон, удобные кресла, низкий пол, есть автоинформатор, электронная информационная система, климат-контроль, система наблюдения из трех видеокамер и кондиционер. Они способны вместить 65 пассажиров и подходят для перевозки маломобильных групп населения.

- Автобусы работаю на газе и затраты на их обслуживание гораздо ниже, чем на машины, заправляемые дизельным топливом. Это преимущество оценили не только муниципальные, но и частные перевозчики. Так, один из индивидуальных предпринимателей закупил партию из 30 машин на газовом ходу – вскоре они прибудут в Хабаровск, - отметил Сергей Кравчук, мэр.

В Хабаровске уже работают передвижные газовые заправки, поэтому с обслуживанием машин проблем не возникнет. В ближайшее время откроют еще одну заправку на улице Карла Маркса в районе Центрального кладбища.

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