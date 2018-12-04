На Камчатке прокуратура не позволила выселить на улицу пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:41 2018-12-04T11:41:45+03:00

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Муниципальное предприятие приняло на работу уборщицу служебных помещений и предоставило той комнату в общежитии, где она и жила со своим тогда еще малолетним сыном. Впоследствии работницу сократили, но из квартиры не выгоняли, и вот, спустя семь лет предприятие наконец-то решило это сделать, заблоговременно предупредив бывшую работницу о предстоящем выселении.

- С 2010 года женщина неоднократно подавала документы для признания ее нуждающейся в жилье, но по разным причинам ей отказывали, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. - Поэтому, если администрация считала ее обеспеченной жильем, то и сама горожанка была уверена, что проживает в общежитии законно.

В июле текущего года предприятие выиграло суд, который обязал пенсионерку освободить квартиру, однако в дело вмешалась прокуратура. Выяснилось, что ответчица является пенсионером по старости, она и ее сын признаны малоимущими, никакого другого жилья не имеют, а потому не могут быть выселены из спорной комнаты без предоставления другого жилого помещения. В связи с этим суд пересмотрел дело и постановил разрешить женщине вместе с сыном остаться в служебном общежитии до тех пор, пока они не получат собственное жилье.