2018-12-04T12:16:08+03:00
Общество

В Хабаровском крае будут переобучать людей предпенсионного возраста

Для этого в минтруда планируют разработать специальные программы
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае будут переобучать людей предпенсионного возрастаВ Хабаровском крае будут переобучать людей предпенсионного возрастаФото: Правительство Хабаровского края
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Переквалификация предпенсионеров начнется в Хабаровском крае со следующего года - по подсчетам специалистов пройти переподготовку смогут более 48 тысяч человек по различным специальностям в приоритетных отраслях экономики. При этом в их числе как трудоустроенные, так и безработные жители, которым до выхода на пенсию не хватает до пяти лет.

- Финансирование программы идет по линии федерального бюджета в рамках национального проекта «Старшее поколение». Хабаровский край получит более 35 миллионов рублей, два миллиона выделено на софинансирование из краевого бюджета, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Одним из новшеств программы станет выделение субсидий работодателям, которые самостоятельно будут решать вопрос повышения квалификации своих сотрудников. Сейчас на предприятиях края официально трудоустроены 19 тысяч 800 жителей предпенсионного возраста, и за каждого из тех, кто решил повысить свою квалификацию, работодатель сможет получить до 30 тысяч рублей, отправив специалиста на учебу.

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