2018-12-05T02:15:59+03:00
Общество

В Хабаровском крае будут переобучать людей предпенсионного возраста

Для этого в минтруда планируют разработать специальные программы
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае будут переобучать людей предпенсионного возрастаВ Хабаровском крае будут переобучать людей предпенсионного возрастаФото: Правительство Хабаровского края
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Переквалификация предпенсионеров начнется в Хабаровском крае со следующего года. Ожидается, что пройти переподготовку смогут более 48 тысяч человек, работающие по различным специальностям в приоритетных отраслях экономики. Среди них есть и и трудоустроенные, и безработные хабаровчане, которым до выхода на пенсию не хватает пять лет и меньше.

- Всего на программу в регионе собираются потратить более 35 миллионов рублей. Эти деньги на программу выделят из федерального бюджета в рамках национального проекта «Старшее поколение», - сообщили в пресс-службе правительства края.

Одно из новшеств, которое собираются внедрить - это субсидии работодателям, которые озадачились повышением квалификации своих сотрудников. Наниматели смогут получить за каждого из тех, кто решил повысить свою квалификацию и пройти обучение, до 30 тысяч рублей. К слову, сейчас на предприятиях края официально трудоустроены 19 тысяч 800 жителей предпенсионного возраста.

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