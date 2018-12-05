На Камчатке осудили начальника МЧС, выписавшего себе многотысячную премию

СЕГОДНЯ 06:20 2018-12-05T06:20:50+03:00

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Бывшего начальника Камчатского поисково-спасательного отряда МЧС России признали виновным в совершении преступления по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Как установило следствие, в декабре 2016 года 53-летний мужчина дал указание бухгалтеру начислить ему премию в завышенном размере, вопреки приказу вышестоящего начальства. После того, как подчиненная подготовила все бумаги, начальник получил на 421 тысячу рублей больше, чем должен был.

- В судебном заседании подсудимые виновными себя не признали, выдвинув версию, что завышенная премия выплачена ошибочно, якобы они неверно поняли цифры в приказе и похищать бюджетные деньги не намеревались, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. - Однако суд получил ичерпывающие доказательства вины обоих.

С учетом ряда смягчающих обстоятельств, в числе которых частичное возмещение подсудимыми причиненного казне ущерба, суд назначил бывшему начальнику условное наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в два года, а его 55-летней подчиненной - два года условно с испытательным сроком в один год.