С продавцами контрафактного алкоголя в Хабаровске будут расторгать договоры аренды

5 Дек. 02:28 2018-12-05T02:29:38+03:00

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С хабаровскими предпринимателями, которые продают контрафактный алкоголь, аннулируют договоры аренды. Такое предложение прозвучало на заседании в правительстве региона.

- Торговлю спиртным с поддельными маркам обычно фиксируют в ночное время, - сообщил Николай Крецу, и.о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. - Так, на автобусной остановке маршрута №21 на улице Пушкина работает киоск, где систематически регистрируют подобные нарушения. Аналогичная ситуация происходит на остановках «Железнодорожный университет» и «Пионерская».

Изменить ситуацию поможет расторжение или аннулировать договоров аренды участков под павильоны с горе-бизнесменами. Этот вопрос планируют проработать с муниципальными властями.

Добавим, что с начала 2018 года в регионе изъяли почти 50 тысяч алкогольной продукции. Это практически в десять раз больше, чем в прошлом году за такой же период. В большинстве случаев забирают пиво от несуществующих производителей.