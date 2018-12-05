С продавцами контрафактного алкоголя в Хабаровске будут расторгать договоры аренды
С хабаровскими предпринимателями, которые продают контрафактный алкоголь, аннулируют договоры аренды. Такое предложение прозвучало на заседании в правительстве региона.
- Торговлю спиртным с поддельными маркам обычно фиксируют в ночное время, - сообщил Николай Крецу, и.о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. - Так, на автобусной остановке маршрута №21 на улице Пушкина работает киоск, где систематически регистрируют подобные нарушения. Аналогичная ситуация происходит на остановках «Железнодорожный университет» и «Пионерская».
Изменить ситуацию поможет расторжение или аннулировать договоров аренды участков под павильоны с горе-бизнесменами. Этот вопрос планируют проработать с муниципальными властями.
Добавим, что с начала 2018 года в регионе изъяли почти 50 тысяч алкогольной продукции. Это практически в десять раз больше, чем в прошлом году за такой же период. В большинстве случаев забирают пиво от несуществующих производителей.